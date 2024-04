Pallanuoto serie B: Muri Antichi di scena alla "Scandone" contro la Cesport 

Pausa pasquale archiviata dalla Muri Antichi, che ha avuto ben due settimane di tempo per poter preparare al meglio la sfida di sabato contro la Cesport (start ore 18:00 alla “Scandone” di Napoli). L’obiettivo della compagine di mister Scebba è quello di ripartire al meglio delle proprie possibilità per confermare la vetta della classifica nel campionato di serie B di pallanuoto in questo rush finale, dopo le ultime uscite non brillantissime. Sarà un match importante e decisivo per il prosieguo del torneo contro una squadra che cerca riscatto dopo la sconfitta rimediata con il San Mauro.

La formazione etnea dovrà a fare a meno di Riolo ed Emmi, entrambi squalificati, ma riaccoglie tra i convocati Francesco Foti, assente da diversi mesi. “In queste due settimane, abbiamo lavorato tantissimo, sia fisicamente che tatticamente – le parole di Aurelio Scebba – abbiamo tanta voglia di rivalsa e vogliamo fare il meglio possibile, senza tralasciare nessun dettaglio. Incontreremo un'avversaria ostica, nonostante qualche alto e basso. L'intenzione è quella di fare la partita con atleticità e ritmo. Mancherà qualche elemento, ma siamo felici di riabbracciare Foti”.