Pallanuoto serie B, Muri Antichi impegnata in casa contro il Cus Palermo 

Quattro giornate alla fine della stagione regolare per la Muri Antichi, che ha ripreso a marciare una settimana fa vincendo e convincendo contro la Cesport nel campionato di serie B di pallanuoto maschile (girone 4). Sabato gli etnei torneranno alla comunale di Nesima per affrontare il Cus Palermo in uno dei tanti derby stagionali con inizio fissato per le ore 16.00. Gli spunti per un grande appuntamento ci sono tutti: prima contro quarta della classe, distanziate da soli 6 punti in classifica. Vincere significherebbe per la Muri Antichi mettere una seria ipoteca sulla conquista dei play-off, ma, soprattutto, di poterci arrivare nel miglior piazzamento possibile. Organico al completo.

“Dagli allenamenti svolti in settimana si evince una grande attitudine al lavoro e tanta voglia di far bene – ha dichiarto, in settimana, il tecnico Aurelio Scebba –. Abbiamo sensazioni positive per il match contro il Cus Plaermo. Occorreranno tante energie in queste ultime gare in calendario per poter continuare a dire la nostra. Quella di sabato sarà un incontro fondamentale, le inseguitrici sono vicine e non ci dobbiamo fermare. Sfideremo una compagine forte e allenata da un conoscitore di pallanuoto come Gaetano Occhione. Dovremo stare attenti”.