Piazza Beppe Montana, la finale del torneo di basket "Who's got next off"

Piazza Beppe Montana inaugura la stagione della rigenerazione urbana, sociale e sportiva nel quartiere di San Giovanni Galermo con “Who’s got next off”, il torneo di basket fortemente voluto dal Sindaco Enrico Trantino e dall’Assessore alle Politiche Giovanili Viviana Lombardo coadiuvati nella fase organizzativa dal consigliere Giovanni Magni.

"Insieme al Sindaco Trantino e all’Assessore Viviana Lombardo ci siamo recati al campo “Beppe Montana” di San Giovanni Galermo al fine di dare un messaggio politico chiaro: questa amministrazione non considera le periferie zone emarginate e secondarie", dichiara il consigliere Magni.

"Ho fortemente voluto, di concerto con l’associazione “Who’s got next off”, che l’evento si organizzasse proprio in Piazza Beppe Montana per testimoniare come questa amministrazione voglia rappresentare tutta la città, nessuno escluso. Ringrazio il Sindaco, l’Assessore allo Sport Sergio Parisi e tutta la giunta, per aver avallato ogni mia istanza, offrendo la possibilità a 60 squadre e 250 ragazzi tre giorni di sano divertimento".

Gli organizzatori di “Who’s got next off” si esprimono profonda soddisfazione per la tre giorni che si concluderà domenica 23 luglio: "L'ottava edizione è quella forse più ardua da organizzare ma che ci sta dando delle enormi soddisfazioni. Abbiamo già superato il nostro record assoluto di squadre giovanili iscritte e potremmo anche superare quello senior», precisa Giorgio Belluomo, portavoce dell’associazione “Who’s got next off”. Permettere a tutte le squadre vincenti di qualificarsi alle finali nazionali per gli scudetti FIP e LB3 dà lustro anche a Catania perché la rende una tappa importante nel circuito nazionale del 3x3, sport olimpico su cui noi crediamo profondamente sin dal 2015. Confidiamo in un grande pubblico anche per le finali di tutte le categorie e per l'All-Star Game, che si svolgeranno domenica 23 luglio dalle 17:30 in piazza Beppe Montana".