Playoff di Canoa Polo: Porto di Catania teatro dell'atto finale della stagione

Catania capitale della canoa polo. Weekend ad alto tasso di adrenalina al Molo di Levante del Porto di Catania. Organizzati dal Circolo Canoa Catania si disputeranno, sabato e domenica, i playoff scudetto. In acqua le squadre Senior maschili e femminili, che chiuderanno la stagione 2021 dando la caccia all’ambito scudetto. Spazio anche ai giovani con le finali tricolore riservate alla categoria Under 14. Due giorni da gustare intensamente per una manifestazione sportiva di alto livello, che promette spettacolo ed emozioni a iosa. Nel femminile la Sfre Polisportiva Canottieri Catania è la favorita numero 1. Le ragazze di Alessandra Catania, campionesse d’Italia e d’Europa in carica, vogliono confermarsi nelle acque di casa.

Nella competizione “rosa” ci saranno anche Gruppo Sportivo Canoa Catania, Canoe Rovigo e Circolo Canottieri Aniene. La finalissima si giocherà domenica 8 agosto alle ore 15,30. Nel maschile la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace proverà a spodestare i campioni in carica della Pro Scogli Chiavari. In gara anche Jomar Club Catania, Club Marina San Nicola Palermo, Canottieri Eur, Canoa Club Napoli, Circolo Nautico Posillipo, Pro Scogli Chiavari e Idroscalo Club. Finale domenica intorno alle ore 17.

Per l’Under 14 nel Girone A si affronteranno Pro Scogli Chiavari, Sc Ognina B, Ichnusa A e Nazario Sauro. Nel Gruppo B riflettori accesi sul Gruppo Sportivo Canoa Catania, che sfiderà Canoa Club Napoli, Sc Ognina A e Chiavari Cp Academy. In bocca al lupo a tutti i team partecipanti.