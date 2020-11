Positivi al Covid-19 nel Palermo: derby a rischio contro il Catania?

Non c'è pace alla vigilia di Palermo-Catania. Dopo la notizia della positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico del Catania, arrivata nella giornata di ieri, è degli ultimi minuti la notizia che alcuni tesserati del Palermo sarebbero risultati posiitvi al Covid-19 dopo l'ultima serie di tamponi. Secondo le ultime indiscrezioni, si tratterebbe di giocatori non ancora negativizzati e che avevano già contratto il coronavirus e che presentano ancora una bassa carica virale di Sars-Cov2. Si tratta di Silipo, Floriano, Lucca, Fallani, Accardi e Peretti. Stasera, secondo protocollo, non potrebbero scendere in campo. Il Palermo avrebbe chiesto comunque alla Lega di rinviare il derby previsto per stasera al Barbera.

A questi vanno aggiunti gli altri cinque ancora positivi nel gruppo di Boscaglia: Luperini, Somma Lancini, Marong e Santana. Per questo la società rosanero sta lavorando per ottenere il rinvio. Dall'altro lato la Lega di serie C sostiene invece che il Palermo abbia 13 giocatori arruolabili. Solo che tra questi ci sono Broh e Crivello, che sono sì negativi al Coronavirus ma risultano squalificati. La domanda è: vanno considerati tra gli arruolabili? Secondo il Palermo no.

La squadra rossazzurra intanto è partita questa mattina per Palermo. Alle 9.30 il pullman con i giocatori del Catania ha varcato le soglie di Torre del Grifo in direzione Palermo. Non ci sono Sarao, Piccolo, Albertini, Vicente tra i convocati. Recuperati in extremis Tonucci e Zanchi.