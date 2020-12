Potenza-Catania, le pagelle: Sarao decisivo, Piovanello non incide

Ecco le pagelle di Potenza-Catania. I rossazzurri si impongono per 1-0 grazie al colpo di testa di Sarao nel finale di gara.

Potenza (3-4-3): Marcone; Conson, Di Somma, Zampa, Coccia (86′ Nigro), Coppola, Sandri, Ricci (69′ Di Livio), Panico, Compagnon (71′ Volpe), Cianci.

Catania (3-4-3): Confente 6,5 Noce 6, Silvestri 6,5, Zanchi 6,5, Calapai 6, Rosaia 6 (67′ Dall’Oglio 6), Welbeck 6, Biondi 5,5, Piovanello 5 (67′ Reginaldo 6), Piccolo 5,5 (80′ Izco s.v.), Sarao 6,5

MiglioriToday. Sarao. Il colpo di testa che decide il match vale la palma di migliore in campo. Nel primo tempo spreca un'occasione ghiotta, ma si fa perdonare con gli interessi, mandando in visibilio la panchina rossazzurra guidata da Raffaele.

Silvestri. Non salta una partita e non va mai sotto la sufficienza. Il leader della difesa ancora impeccabile contro un cliente non facile come Cianci.

PeggioriToday. Piovanello. Giostra nel 3-4-3 disegnato da Raffaele, ampliando spesso il raggio d'azione e arretrando in fase di non possesso, ma non entra quasi mai in partita. Nel secondo tempo lascia spazio a Reginaldo gli ultimi 20 minuti.