Potenza-Catania, probabili formazioni: Pecorino out, Piccolo titolare

Raffaele contro il Potenza. Il tecnico del Catania incontra il suo passato. La sfida in programma allo stadio "Alfredo Viviani" vedrà un Catania con tanti indisponibili a causa di infortuni che continuano a susseguirsi. L'assetto dovrebbe ancora essere il 3-5-2, quello che sino ad oggi ha dato certezze. In mezzo al campo coperta corta e scelte obbligate, Pinto inoltre è indisponibile e andrà Biondi nel suo settore di campo.

Pecorino out, anche lui per un infortunio muscolare. In attacco quindi le scelte sono obbligate, a disposizione Piccolo e Sarao, con Reginaldo che torna tra i convocati, ma anche lui non è al meglio. Resta poi la carta Piovanello da giocare a gara in corso. In porta Confente ha dato ottime risposte e dovrebbe essere rispoposto dal primo minuto.

PROBABILE FORMAZIONE POTENZA-CATANIA

Catania 3-5-2: Confente, Noce, Silvestri, Zanchi, Calapai, Werbeck, Rosaia, Izco (Dall'Oglio), Biondi, Piccolo, Sarao