Catania, ancora una vittoria contro il Potenza: decide Sarao

Il Catania continua nella sua marcia e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro la Viterbese e il suo settimo risultato utile consecutivo. Un bottino impostante e che arriva nonostante le tante assenze per infortunio. Raffaele è riuscito a compattare il gruppo e dare forza, vigore e convinzione agli uomini a disposizione.

Partita molto tattica quella disputata contro gli uomini di Capuano. La decide un episodio sugli sviluppi di un calcio piazzato, con Sarao che di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato calciato da Dall'Oglio centra il bersaglio grosso e regala i tre punti ai rossazzurri. Nel primo tempo sempre il centravanti dei rossazzurri aveva sciupato una chance importante, trovando la pronta risposta di Marcone.

Raffaele ha iniziato a lavorare su nuovi principi di gioco dopo il ritorno di Piccolo e oggi ha lanciato un 3-4-3 dall'inizio, con Piovanello ago della bilancia tra fase di possesso e non possesso. I tanti infortuni e le condizioni ficihe sempre precarie di molti giocatori non permetttono ancora di esprimere tutto il potenziale i n campo, ma in termini di risultati la squadra continua ad essere sul pezzo. Ora l'ostica sfida contro il Catanzaro prima della sosta natalizia.

TABELLINO POTENZA-CATANIA 0-1 (Sarao 84')

Potenza (3-4-3): Marcone; Conson, Di Somma, Zampa, Coccia (86′ Nigro), Coppola, Sandri, Ricci (69′ Di Livio), Panico, Compagnon (71′ Volpe), Cianci.

Catania (3-4-3): Confente; Noce, Silvestri, Zanchi, Calapai, Rosaia (67′ Dall’Oglio), Welbeck, Biondi, Piovanello (67′ Reginaldo), Piccolo (80′ Izco), Sarao.