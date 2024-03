Presentazione a Palazzo degli Elefanti dei "Giochi Mondiali dello Sport d'Impresa"

Verrà presentata mercoledì (ore 10:00), nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, la quinta edizione dei Giochi Mondiali dello Sport d'Impresa, World Company Sport Games (WCSG), che si svolgeranno a Catania dal 19 al 23 giugno. Ospitati dal sindaco Enrico Trantino, interverranno al primo atto ufficiale e parleranno nell’ordine: il presidente nazionale Csain Luigi Fortuna; l'assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi; il vice presidente mondiale della W.F.C.S. (World Federation for Company Sport), Umberto Ilardo; il presidente onorario Csain, Giacomo Crosa; il vice presidente nazionale vicario Csain, Salvo Spinella; il vice presidente vicario regionale Coni Sicilia, Enzo Falzone; ed infine, lo stesso Primo cittadino concluderà l’evento.

Ricco il programma dei WCSC, che prevede trenta discipline sportive, oltre le tre paralimpiche. Migliaia di atleti (si stima di superare le 5mila presenze con le delegazioni provenienti dai cinque Continenti) si confronteranno negli impianti di Catania e provincia, per un evento di portata universale per i riflessi in termini sportivi, culturali e turistici che esso riesce a sviluppare. L’ultima edizione si è tenuta a Leon, in Messico. Ecco il dettaglio delle discipline interessate: Tiro con l’arco, Atletica Leggera, Badminton, Pallacanestro, Pallacanestro 3x3, Beach Volley, Bowling, Bridge, Scacchi, Ciclismo, Freccette, calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11, Golf, Pallamano, Mountainbike, Orienteering, Padel, Pétanque, Pickleball, Tiro a segno, Nuoto, Calcio balilla, Tennis tavolo, Tennis, Pallavolo, Walking football, corsa su strada 5 e 10 km.

Sport paralimpici: Atletica Leggera, Nuoto e Tiro con l’arco.