Pugilato, Lucia Ayari si laurea campionessa italiana Under 22

Nuova esaltante vittoria per la catanese Lucia Ayari, che si è laureata a Mondovì campionessa italiana di pugilato Under 22. Dopo gli ori conquistati agli Europei di categoria e agli Assoluti, l’atleta della Boxing Team Catania Boxe di Librino ha battuto nella finale dei 50 kg la beniamina di casa Giulia Caccavo (Boxing Club Pro Vercelli).

Successo mai in discussione per l’allieva del maestro Antonino Maccarrone, che ha sfoderato colpi di elevata qualità, impreziositi da una perfetta conduzione tattica del match. Ayara riprenderà subìto gli allenamenti al “PalaNitta”, dove ha sede il team di Aroldo Donini e Grazia Messina, per continuare ad inseguire traguardi sempre più prestigiosi.