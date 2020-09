Raffaele si presenta, inizia la nuova avventura a Catania: "Voglio una squadra aggressiva"

Entusiasmo e voglia di stupire, ma anche piedi ben saldi per terra e forte propensione al lavoro. L'avventura di Giuseppe Raffaele è iniziata ai piedi dell'Etna. Il Catania ha già chiuso due acquisti sulle corsie esterne, Zanchi e Albertini le prime ufficialità, con l'assenso del tecnico e ha iniziato a lavorare già da tempo. Questo pomeriggio le prime parole in conferenza del tecnico nativo di Barcellona Pozzo di Gotto:

"Ero già felice quando abbiamo iniziato percorso, ad oggi sono ancora più convinto e sento la vicinanza della società. Siamo ambiziosi però con i piedi per terra. Rispondo con i fatti, non mi piacciono i proclami. Mi piace lavorare e cercare di arrivare ogni domenica con il massimo del nostro potenziale. Stiamo cercando di fare le cose con la massima condivisione. Voglio una squadra aggressiva, veloce e che faccia innamorare il pubblico. Faremo parlare il campo. Massimino? Non può creare problemi o pressioni. Deve essere uno stimolo per tutti"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In merito al calciomercato Raffele precisa: "Sappiamo di dover prendere altri difensori centrali. Sono contento se 10-12 elementi nella rosa restino. Sugli esterni con gli arrivi di Albertini e Zanchi direi siamo a posto così"