Rinviata prossima sfida della Meta Catania, positivi alcuni tesserati del Real San Giuseppe

Salta l'incontro di campionato della Meta Catania in programma inizialmente sabato 31 ottobre alle 18:30. La Divisione Calcio a 5 infatti ha ufficializzato il rinvio della gara tra Real San Giuseppe e la squadra rossazzurra, in programma per la terza giornata del campionato di serie a di futsal.

Il motivo è legato alla positività al Covid-19, nonostante l’ennesimo tampone, di alcuni tesserati del Real San Giuseppe.