Riscatto Ekipe Orizzonte, dopo la sconfitta in Champions grande vittoria in campionato

La sconfitta in Champions League subìta sabato scorso contro il Sant Andreu non è ancora del tutto digerita, ma anche grazie a questo l’Ekipe Orizzonte ha trovato lo spunto giusto per una pronta reazione, conquistando il big-match della terza giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile.

Ieri sera le catanesi hanno infatti vinto 14-11 la supersfida di campionato sul campo della Sis Roma, grazie a una partita condotta sin dal primo tempo, vinto 5-2. Tutti in parità gli altri parziali di gioco, chiusi rispettivamente sul 2-2, 3-3 e 4-4, ma le rossazzurre hanno anche avuto un margine più ampio sulle capitoline rispetto al punteggio finale, dimostrando di meritare il successo.

Chiara Tabani è stata la miglior marcatrice del match con 4 gol, mentre Dafne Bettini e Claudia Marletta sono andate a segno 3 volte a testa. Due reti per Bronte Halligan, una per Giulia Viacava e Valeria Palmieri.

Al fischio finale, è stato il coach dell’Ekipe Orizzonte a tracciare il bilancio della gara appena disputata dalle sue ragazze: "È sempre bello vincere queste partite – ha sottolineato Martina Miceli – . Sappiamo che non abbiamo ancora fatto nulla e che la partita di sabato prossimo proprio contro la Roma avrà il valore di una finale. Mi è piaciuta la reazione della squadra nella difficoltà. Sicuramente una menzione particolare va a Ludovica Celona, che è stata molto brava: non era affatto scontato, specialmente dal punto di vista psicologico. Un’altra menzione va a Chiara Tabani, perchè non è mai facile affrontare la propria ex squadra. Brave entrambe quindi, ma brave soprattutto tutte le altre che le hanno supportate nel migliore dei modi. Ancora non siamo al meglio, dobbiamo crescere tanto, ma in acqua oggi ho visto una squadra".

Mercoledì 18 ottobre alle 15:00 l’Ekipe Orizzonte giocherà il derby etneo contro la Brizz Nuoto, alla piscina di Nesima, nel quarto turno di Serie A1. Sabato 21 alle 17:00, sempre sul campo di casa, Capitan Valeria Palmieri e compagne affronteranno il secondo match del girone A di Champions League, giocando proprio contro la Sis Roma.

IL TABELLINO DEL MATCH:

SIS ROMA-EKIPE ORIZZONTE 11-14

Parziali: 2-5; 2-2; 3-3; 4-4

SIS ROMA: C. Banchelli, M. Misiti, G. Galardi 2, A. Gual Rovirosa 2, C. Ranalli 2, Papi, Abrizi, L. Di Claudio 1, C. Nardini 1, S. Centanni 2, A. Cocchiere 1, S. Carosi, O. Sesena, A. Aprea. All. Capanna

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Tabani 4, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini 3, V. Palmieri 1, C. Marletta 3, G. Gagliardi, M. Borisova, A. Longo, M. Leone, A. Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Alfi e Calabro’

Note: Spettatori 200 circa. In porta per L’Orizzonte Celona. Da 4.00 del quarto tempo Sesena in porta per Roma. Esordio in A1 di Abrizi (R) classe 2008. Superiorità numeriche: Roma 5/10 + 3 rigori, Catania 6/14 + 1 rigore. Misiti (R) uscita per limite di falli nel terzo tempo; Di Claudio, Ranalli e Carosi (R) nel quarto tempo.