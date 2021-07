Olimpiadi: Rossella Fiamingo si qualifica ai quarti di finale del trofeo di spada femminile

La campionessa di scherma catanese ha battuto in rimonta 15-13 la polacca Aleksandra Jarecka

Buon inizio per la scherma italiana a Tokyo 2020. Le azzurre Rossella Fiamingo e Federica Isola si sono qualificate ai quarti di finale del torneo di spada femminile. La catanese ha battuto in rimonta 15-13 la polacca Aleksandra Jarecka, mentre la piemontese ha superato 15-9 la cinese Lin. Anche Enrico Berré si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo olimpico di sciabola maschile. L'azzurro si è imposto sul tunisino Fares Ferjani con il punteggio di 15-10. L'azzurro Luca Curatoli è stato invece eliminato ai 32esimi di finale del torneo olimpico di sciabola maschile all'esordio dal rumeno Iulian Teodosiu con il punteggio di 15-13.

Fonte Adnkronos