La campionessa di scherma Rossella Fiamingo premiata dalla Regione Sicilia

Lunedì 28 marzo, alle ore 16, la Regione Sicilia premierà la spadista Rossella Fiamingo, fiore all’occhiello del Consorzio Catania al Vertice. La cerimonia si svolgerà nella palestra del circolo didattico statale “Sant’Agata Li Battiati” di Largo Perlasca, dove si tengono gli allenamenti della Methodos Scherma del Maestro Gianni Sperlinga.

La plurititolata Rossella Fiamingo, recentemente vincitrice della medaglia di bronzo a squadre con la nazionale italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, è l’unica sportiva di alto livello a non aver mai abbandonato la Sicilia. L’atleta catanese è rimasta sempre fedele al suo club, la Methodos Scherma e al suo Maestro Gianni Sperlinga. Premierà l’Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Manlio Messina. Interverrà, inoltre, il sindaco di Sant’Agata Li Battiati, Marco Nunzio Rubino con l’Amministrazione Comunale del centro etneo. Sarà presente la grande famiglia di Catania al Vertice, guidata dal Presidente Nello Russo e dal suo Vice Daniele Insabella.

La Regione Siciliana conferirà il premio alla Fiamingo sia per la medaglia di bronzo conquistata a Tokyo sia per l’attaccamento dimostrato alla sua natia Sicilia, al suo maestro e alla società catanese. Il sindaco Rubino inaugurerà la Sala Scherma, riaperta da una ventina di giorni. L’evento comincerà con la cerimonia della cosiddetta “Collata Medievale”, dove verrà riconosciuto ai piccoli atleti della Methodos l’appartenenza come agonisti al club di Sant’Agata Li Battiati, società di origine di Rossella Fiamingo. Il Consorzio Catania al Vertice è onorato di annoverare tra le sue fila Rossella Fiamingo e la Methodos Scherma del Maestro Gianni Sperlinga.