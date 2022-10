Rugby, il Cus Catania pronto all'esordio stagionale

Parte dalle mura di casa la stagione del Cus Catania Rugby impegnato nel campionato di Serie B. Domenica 9 ottobre, infatti, la squadra di mister Giuseppe Costantino farà il suo esordio sul prato del Cus Catania contro il Messina Rugby (ultimo avversario della scorsa stagione). “Questa stagione abbiamo una rosa ampia è di qualità - ha affermato il mister del Cus Catania Rugby, Giuseppe Costantino -. La società ha lavorato bene, con nuovi innesti in ruoli strategici, non trascurando lo zoccolo duro della rosa formato dagli atleti storici. Da non sottovalutare anche l’innesto di altri giovani interessanti. Quest’anno abbiamo un obiettivo ambizioso che per scaramanzia preferisco non svelare”.

“I ragazzi stanno lavorando bene - ha spiegato il responsabile di sezione, Nino Puleo -, sia tecnicamente che come preparazione atletica. Vogliamo e possiamo fare un campionato da protagonisti grazie anche ad una buona rosa di giocatori”.

ROSTER, STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE CUS CATANIA RUGBY

SQUADRA

IRATO DIEGO

KURANAGE PERERA LASITHA SANOJ IROSH

LEONARDI CARLO ROSARIO

LEONARDI VALERIO GIOVANNI LIBERO

LIOTTA ENRICO MARIA ANTONIO

MAMMANA CARLO

MAMMANA LUCA

MAZZOLENI MATTEO

MESSINA MASSIMILIANO NATALE

MOTTA ANTONIO CESARE

MURABITO GRAZIANO FEDERICO

MURABITO RICCARDO

NASELLO DAVIDE

NOCERA CLAUDIO

PANEBIANCO MARCO VALERIO

PRIVITERA GIANLUCA

RUSSO GIUSEPPE

RUSSO GIANCARLO

SERRA CLAUDIO

TOSCANO ALBERTO

VIRGILLITO ANTONIO

STAFF TECNICO

Giuseppe Costantino - allenatore

Luca Mammana – allenatore di mischia

Roberto Cafaro – preparatore atletico

STAFF DIRIGENZIALE

Nino Puleo - responsabile sezione Cus Catania Rugby

Tino Lazzara – direttore sportivo