Rugby & Legalità, a Catania e Palermo due giorni di straordinarie feste di chiusura

Il San Teodoro di Librino e lo Stadio delle Palme pronti ad ospitare i due grandi eventi, Polizia di Stato, Fiamme Oro e FIR sempre più alleati sul progetto giunto al secondo anno.

Catania e i Briganti di Librino sono in attesa di ospitare domani, mercoledì 31 maggio, la grande festa finale del progetto "Rugby & Legalità" che per il secondo anno consecutivo ha visto coinvolti in un grande lavoro di squadra Polizia di Stato, Fiamme Oro Rugby e Federazione Italiana Rugby tramite la Commissione Rilancio Sud e i Comitati/Delegazioni di Area 4 (Sud Italia).

Partenza sotto l'Etna, con un evento che vedrà la partecipazione di quattro istituti scolastici che hanno preso parte al percorso sportivo ed educativo promosso dal progetto

CATANIA (club tutor CUS CATANIA)

- Scuole Medie Istituto SALESIANI

Alunni coinvolti: 30

CATANIA (club tutor MALARAZZA)

- I.C. Padre G.M. Allegra di Valverde

- I.C. Padre G.M. Allegra di Aci Bonaccorsi

Alunni coinvolti: 120

CATANIA (club tutor AMATORI CATANIA 1963)

- I.C. Federico De Roberto

Alunni coinvolti: 80

Saranno dunque circa 230 gli studenti pronti a concludere la stagione 2022-2023 alla presenza delle massime autorità civili: il Questore di Catania, dott. Vito Calvino, il Comandante del Decimo Reparto Mobile dott. Giancarlo Consoli ed il neo-Sindaco di Catania Enrico Trantino.

A rappresentare la FIR la Consigliere Federale con delega al progetto Antonella Gualandri, il Responsabile Nazionale Rugby di Base Francesco Urbani, il Presidente del Comitato Regionale Sicilia Gianni Saraceno, il Responsabile Tecnico Federale per la Commissione Sud Gino Donatiello, il Tecnico Regionale Tito Cicciò e Claudio Gaudiello, membro della Commissione Rilancio Sud e Coordinatore delle Fiamme Oro Rugby.

Il programma prevede la raccolta degli studenti presso le rispettive sedi da parte dei pullman del Decimo Reparto Mobile alle ore 08:00, con punto di raccolta per tutti presso lo Stadio San Teodoro di Librino. Alle ore 10:00 il via al lavoro sul campo, con i tecnici FIR regionali e delle Fiamme Oro Rugby a gestire le attività rugbistiche dei 230 studenti, quindi alle 11:00 pausa per i saluti istituzionali, finendo poi alle ore 12:00 con un grande terzo tempo offerto da FIR Sicilia e Fiamme Oro.

Il giorno successivo, giovedì 1 giugno, appuntamento a Palermo presso lo Stadio delle Palme "Vito Schifani" a partire dalle 09:15: attesi oltre 600 studenti, il Presidente Federale Marzio Innocenti, il vice-Presidente federale Antonio Luisi, le massime Autorità cittadine ed i vertici della Polizia di Stato.