Rugby, nasce la commissione "rilancio sud": nomina per Riccardo Stazzone

L'Ad dell'Amatori Catania, Riccardo Stazzone, inserito all'interno della Commissione "Rilancio Sud". Una Commissione voluta fortemente dal Presidente della Fir per rilanciare il movimento rugby proprio partendo dal Mezzogiorno

"Sono molto onorato della nomina ricevuta - dichiara Riccardo Stazzone - e ringrazio per la fiducia il presidente della Fir Marzio Innocenti. Questa è una delle commissioni più importanti, voluta fortemente dalla nuova governance per rilanciare il rugby al sud e la grande cultura sportiva verso questo sport. Un grazie va anche al presidente della Commissione "Rilancio Sud" Grazio Menga. Adesso tanto lavoro - conclude Stazzone - per cercare di riportare il rugby dove merita e porterò avanti dentro la Commissione tutte le istanze e le iniziative che arriveranno da tutte le squadre siciliane"