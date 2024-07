Confermato il "Salomon Maxi Race Etna Trail" sul vulcano attivo più grande d’Europa

La tanto attesa gara di trail running "Salomon Maxi Race Etna Trail", in programma il prossimo 28 luglio, offrirà agli appassionati di corsa una straordinaria avventura sui suggestivi sentieri del vulcano attivo più alto d'Europa. L'Etna in questi giorni sta vivendo un periodo di intensa attività vulcanica, regalando uno spettacolo naturale mozzafiato. Gli organizzatori desiderano rassicurare tutti i partecipanti e gli spettatori che non sussistono problemi o pericoli. Le gare: 64 chilometri, 24 km e 14 km si svolgeranno regolarmente nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e sotto la stretta supervisione degli esperti.

Ripetiamo di seguito le parole delle guide vulcanologiche, i massimi esperti e conoscitori del territorio: “L'attività del vulcano rientra nei normali cicli eruttivi caratteristici del vulcanismo etneo, e non presenta alcun aspetto eccezionale o anomalo. Questi cicli eruttivi, sebbene possano sembrare impressionanti, sono del tutto normali e gestiti con la massima attenzione e professionalità da parte delle autorità competenti”. Partecipare alla Salomon Maxi Race Etna Trail è un'opportunità unica per correre immersi nella natura selvaggia del Parco dell'Etna, godendo al contempo dello spettacolo offerto dal vulcano in attività che, pochi giorni fa, è diventato ancora più grande raggiungendo l’altezza di 3.369 metri. Una nuova altezza creatasi dopo l’emissione di piccole colate laviche a partire dalle prime fasi eruttive di metà giugno scorso.

Da sottolineare che gli organizzatori stanno lavorando in stretta collaborazione con le autorità locali e gli esperti vulcanologi per garantire che tutti i percorsi siano sicuri e adeguatamente monitorati. "Etna Trail si sviluppa sul vulcano attivo più alto d’Europa, oggi divenuto ancora più alto. Un vulcano che amiamo e conosciamo bene, che non desta preoccupazioni. Come hanno spiegato le Guide Vulcanologiche, il fenomeno delle eruzioni, oltre a non rappresentare alcun pericolo imminente, offre uno spettacolo naturale di rara bellezza” ha chiosato Carmelo Santoro, direttore gara. Le iscrizioni sono aperte e ci sono ancora pochi posti disponibili per chi volesse prendere parte a una delle tre straordinarie avventure.

www.etnatrail.it