San Silvestro a mare, la giornata ideale per nuotare e archiviare un altro anno

Torna un evento particolarmente amato dagli sportivi catanesi nel giorno di San Silvestro, a cavallo tra l'anno che volge al termine e quello che verrà. Riccardo Torrisi, talentuoso classe 2003 della Nuoto Catania, ha vinto la San Silvestro a Mare 2022 di Catania, giunta alla 61esima edizione, con una cornice di pubblico davvero importante. La manifestazione, ritornata dopo due anni di assenza causati dall’emergenza Covid-19, va come sempre in scena al Porticciolo di Ognina. L’iniziativa si è svolta in una giornata perfetta dal punto di vista meteorologico per fare una bella nuotata. Presente tra gli altri in veste di ospite, l'astronauta siciliano Luca Parmitano. Un gruppo di ufficiali gara della federazione, capitanata dallo storico Antonio Avventaggiato, ha seguito la competizione.

Sono stati circa 150 gli iscritti nelle varie categorie: diversamente abili, donne, under 17, master under 40, master over 40, amatori over 50, amatori under 50 e assoluti. Nel corso dell'evento - inoltre - è stata lanciata una petizione per salvare il molo di ponente del Porticciolo di Ognina e il suo specchio d’acqua dalla concessione demaniale ai privati.

"Una bellissima giornata ha accompagnato l'evento, una classica per Catania - ha commentato Sergio Parisi, presidente Federnuoto Sicilia ed ex assessore al Comune etneo -. Un momento straordinario, sono felice. Per me, che sono di Ognina, una soddisfazione doppia vedere il grande afflusso di pubblico che c'è stato in questa occasione. Il movimento nuotistico catanese si è ritrovato qui per una giornata di festa"