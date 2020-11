Saturnia Acicastello esce sconfitta dalla trasferta di Lecce: biancoblu poco incisivi

Niente da fare per Sistemia LCT Saturnia Aci Castello che sul campo di Aurispa Libellula Lecce a Tricase, nella partita di recupero valida per la prima giornata del Campionato di Serie A3 di Volley Maschile, non è riuscita ad essere incisiva nei momenti cruciali del match e ha perso contro i padroni di casa 3-1 (25-16, 25-27, 25-14, 25-20).

"Non abbiamo fatto una buona partita e siamo stati poco incisivi in battuta. Dopo la vittoria a Roma non mi spettavo questa sconfitta, ma ieri sera non hanno funzionato alcuni fondamentali e questo ha fatto la differenza". E’ il commento di coach Mauro Puleo a margine del match. Nei quattro set giocati i biancoblu non hanno saputo approfittare degli errori degli avversari, che hanno lasciato lo spazio per andare avanti: "Ci hanno dato più volte la possibilità di rientrare in partita e, quando nel secondo set siamo risaliti in battuta, abbiamo fatto la differenza mettendo il Lecce in difficoltà e riuscendo a fare il risultato che volevamo".

"Abbiamo perso 3-1. Peccato, si poteva fare di più e meglio - dice il presidente Luigi Pulvirenti, ieri sera a Tricase, a sostenere da bordocampo i suoi - Adesso pensiamo alla prossima". Sabato 7 novembre, ore 20:30, è in arrivo la partita contro F.Tigano Palmi valida per la quarta giornata del campionato, che Francesco Pricoco e compagni, giocheranno tra le mura casalinghe del PalaCatania.

Oggi la ripresa degli allenamenti, ma sulle spalle dei giocatori ci sono due partite appena disputate: "Sono tre partite in una settimana - spiega Puleo - mentre i nostri avversari non giocano da due settimane. Il Palmi lo conosciamo bene, abbiamo fatto anche degli allenamenti congiunti pre campionato. Hanno individualità buone, con un opposto che lo scorso anno è stato secondo nella classifica dei capocannonieri. Non sarà facile ma ce la metteremo tutta". La partita sarà a porte chiuse, trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel, canale ufficiale della Lega Pallavolo Serie A.

Tabellino Aurispa Libellula Lecce - Sistemia LCT Saturnia Aci Castello 3-1 (25-16, 25-27, 25-14, 25-20)

Aurispa Libellula Lecce: Longo 6, Mazzon 10, Catena 9, Stabrawa 18, Disabato 13, Agrusti 8, Rau (L), Morciano (L), Lisi 0, Russo 1. N.E. Ciardo, Capelli, Poli. All. Denora.

Sistemia LCT Saturnia Aci Castello: Pugliatti 1, Arezzo Di Trifiletti 10, Fasanaro 3, Dahl 22, Pricoco 2, Reina 8, Sciuto 0, Zito (L), Chiesa M. (L), Chiesa A. 6, Vitale 0. N.E. Saraceno. All. Puleo. ARBITRI: Colucci, Di Bari.