Saturnia Aci Castello, presentazione maglie e roster della stagione 2020/2021

Saturnia Aci Castello, in attesa dell’avvio del Campionato di Volley maschile Serie A3, ha presentato roster e maglia. Tra le palme del Lido dei Ciclopi, i giocatori biancoblu si sono ritrovati insieme a giocatrici e staff della Serie B2 femminile della Volley Valley, per una presentazione congiunta.

“E’ stato un pomeriggio dedicato allo sport, di quelli che ci piacciono, perché due società che hanno una visione comune della pallavolo si sono ritrovate insieme - ha spiegato il presidente castellese Luigi Pulvirenti - Abbiamo finalmente presentato i nostri giocatori e la maglia, in attesa che i ragazzi possano indossarla. Questa anteprima ha avuto un sapore speciale, sia perché è stata fatta nella nostra Aci Castello, ma anche perché, nonostante sia stata a porte chiuse, secondo le disposizioni per il contrasto alla diffusione del coronavirus, ha visto la partecipazione anche di alcuni sponsor, che dimostrano già l’attaccamento alla squadra, e alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale.”.

Alla presentazione erano presenti il dott. Orazio Agrò, Ad di Sistemia, e il dott. Salvo Carbone di Fieldgood, gli assessori del comune di Aci Castello, allo sport e alle politiche scolastiche, Andrea Nuciforo e Salvatore Danubio, insieme al dirigente scolastico del comprensorio castellese Lello Fragetta.

Il Lido dei Ciclopi ha quindi dato il via ad un doppio nuovo percorso di storia dello sport di Aci Castello, con un significato ulteriore, come ha spiegato Francesco Carpinato, direttore generale della Volley Valley: “Questo non è un posto come tutti gli altri, è un bene confiscato alla mafia, e io oggi sono qui nel doppio ruolo di presidente e di amministratore di questo luogo, che oggi è tornato alla normalità di un’economia regolare e non più criminale. Ecco lo sport deve fare da collegamento con i più giovani, per diffondere la cultura della legalità, insieme a tutto il resto. Un appuntamento come quello di oggi, conferma il nostro ruolo di

educatori”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E’ toccato al neo capitano, Francesco Pricoco, chiamare uno ad uno i suoi compagni per presentarli ed è stato sempre lui, insieme al presidente Pulvirenti, a svelare i colori della maglia ufficiale che lui e suoi compagni indosseranno a partire dal 18 ottobre.