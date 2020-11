Saturnia Acicastello: recupero infrasettimanale contro Aurispa Libellula Lecce

Partita infrasettimanale per la Sistemia LCT Saturnia Aci Castello che domani, mercoledì 4 novembre 2020, si ritroverà in campo a Tricase contro l’Aurispa Libellula Lecce, per recuperare la prima giornata del Campionato di Serie A3 Volley Maschile. Il match era saltato a causa di un tampone di un tesserato del gruppo squadra che aveva dato un esito positivo, poi rivelatosi falso, che aveva determinato uno stop, come impongono i protocolli della Lega Pallavolo Serie A in materia di prevenzione dal contagio da Covid-19.

Nella giornata di ieri tutto il gruppo squadra, di rientro dalla trasferta vincente contro SMI Roma, si è sottoposto ad un nuovo giro di tamponi che hanno dato esito negativo, permettendo il via libera alla trasferta di recupero.

"Abbiamo avuto poco tempo per recuperare le forze al meglio, ma arriviamo carichi grazie al successo di domenica contro Roma - racconta coach Mauro Puleo - Contiamo proprio su questo per allontanare via le scorie di stanchezza e fare bene anche domani contro Lecce"

E di certo, quella che è in programma per i biancoblu non è una passeggiata, spiega l'allenatore: "E' una squadra molto simile alla nostra, sia sul piano fisico sia per quanto riguarda il roster, con un opposto mancino, più votato alla fase difensiva che offensiva, e sono guidati anche da un ottimo allenatore". Una trasferta che si preannuncia impegnativa, sulla quale i giocatori della Saturnia Aci Castello, stanno puntando tutta la loro attenzione. Anche la partita fissata mercoledì 4 novembre per le 20:30, sarà a porte chiuse, ma in diretta streaming su Lega Volley Channel, canale ufficiale della Lega Pallavolo Serie A.