Saturnia Acicastello, sconfitta contro Aversa: esordio in serie A per due 2002

Saturnia Aci Castello esce sconfitta nel match valido per la quinta giornata del Campionato di Volley maschile Serie A3, contro Normanna Aversa Academy che si è affermata per 3-1 ( 21-15, 26- 24, 25-23, 25-19).

"E’ stata una brutta sconfitta. - è il commento a caldo del presidente Luigi Pulvirenti - Senza nulla togliere ai meriti dei nostri avversari, ben allenati da Tomasello, c’è del nostro in questa sconfitta. Ma abbiamo giocato in campo con due 2000 e due 2002, segnando il grande esordio in serie A dei

diciottenni Marco Di Franco e Ciccio Andriola. Si può fare di meglio, si deve fare meglio”.

"C’è il rammarico di avere perso dopo avere dominato il primo set - dichiara coach Mauro Puleo - poi abbiamo permesso loro di rientrare in partita, ma abbiamo giocato fino alla fine, pallone su pallone in ognuno dei set. Abbiamo finito la partita con due 2002, un 2020 e un ’98, sono sicuro che questa squadra, nel girone di ritorno, darà del filo da torcere a tutti. Nonostante la sconfitta siamo riusciti, in alcuni frangenti, a dominare nei fondamentali e a tenere sotto pressione l’avversario".

Prossimo appuntamento in casa, al PalaCatania, dove i biancoblu giocheranno contro Efficienza Energia Galatina. Federico Reina, Marco Pugliatti, Fulvio Fasanaro, Franco Arezzo, Ulrich Dahl, Andrea Chiesa e il libero Giuseppe Zito: questa la formazione che coach Puleo ha mandato in campo dall'inizio.

TABELLINO Normanna Aversa Academy - Sistemia LCT Saturnia Aci Castello 3-1 (21-25, 26-24, 25-23, 25-19)

Normanna Aversa Academy: Alfieri 2, Sacripanti 12, Bonina 8, Cester 15, Darmois 17, Fortes 1, Mille 0, Calitri (L), Ricco 0, Diana 7, Bongiorno 0. N.E. Simonelli, Conte. All. Tomasello.

Sistemia LCT Saturnia Aci Castello: Pugliatti 1, Arezzo Di Trifiletti 8, Fasanaro 4, Dahl 28, Chiesa A. 4, Reina 4, Chiesa M. (L), Vitale 0, Di Franco 8, Zito (L), Andriola 2, Pricoco 5, Saraceno 1. N.E. Sciuto. All. Puleo.

ARBITRI: Autuori, Pasciari.