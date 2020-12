Saturnia Acicastello, il 2020 si chiude con una sconfitta: Modica si aggiudica il derby

Il girone di andata del Campionato di volley Maschile di Serie A3 finisce con l’ennesima sconfitta per i biancoblu della Saturnia Aci Castello in campo per il derby di Sicilia contro Modica, che ha messo a segno un netto 3-0 (21-25, 19-25, 20-25).

Per il Direttore Sportivo, Piero D’Angelo, troppa discontinuità nel gioco dei castellesi: "Ci sono stati momenti in cui abbiamo smesso totalmente di giocare, è successo nel terzo set quando eravamo sei punti sopra gli avversari”. A pesare sull’andamento dei giocatori, per il DS, sono sicuramente le 10 sconfitte del

girone: “Le paghiamo e psicologicamente sono un blocco per i ragazzi. Modica è una squadra strutturata, per vincere avremmo dovuto giocare bene sempre e noi lo abbiamo fatto solo a tratti. In più veniamo da un periodo complicato con troppi infortuni che hanno riguardato il roster”.

Adesso per i biancoblu, e per tutte le squadre del Campionato, due settimane di pausa che verranno sfruttate per intensificare gli allenamenti, che si interromperanno solo a Capodanno. Poi il rientro in campo, con la prima del girone di ritorno, il 10 gennaio 2021.

TABELLINO

Sistemia LCT Saturnia Aci Castello - Avimecc Modica 0-3 (21-25, 19-25, 20-25)

Sistemia LCT Saturnia Aci Castello: Pugliatti 1, Di Franco 6, Andriola 4, Dahl 20, Arezzo Di Trifiletti 0, Reina 4, Chiesa M. (L), Vitale 0, Zito (L), Pricoco 5, Chiesa A. 2. N.E. Fasanaro, Saraceno, Sciuto. All. Puleo.

Avimecc Modica: Tulone 1, Chillemi 10, Bonsignore 3, Martinez 14, Busch 11, Garofolo 9, Dormiente (L), Nastasi (L), Battaglia 0, Cuti 0. N.E. Imbesi. All. Bua.

ARBITRI: Ciaccio, Pecoraro.

NOTE - durata set: 23', 25', 23'; tot: 71’.