Saturnia Acicastello, esordio in campionato: sconfitta in 3 set contro la Videx

Sistemia LCT Saturnia Aci Castello ci prova, ma soccombe alla forza di Videx Grottazzolina, che al PalaCatania, nella seconda seconda giornata del Campionato di Volley Maschile di Serie A3 Credem Banca vince la partita in 3 set (18-25; 12-25; 19-25) e porta a casa il bottino di 3 punti.

Alla partita di questo fine settimana hanno assistito circa 200 spettatori, come previsto dai regolamenti in materia di prevenzione dal Covid-19. Situazion e adesso cambiata dopo l'ultimo dpcm emanato dal governo.

Per l’esordio biancoblu coach Mauro Puleo manda in campo Marco Pugliatti Elrich Dahl, Francesco Pricoco, Andrea Chiesa, Federico Reina e Fulvio Fasanaro, con il libero Giuseppe Zito, per la Videx l’allenatore Ortenzi affida il gioco a Marchiani, Calarco, Vecchi, Starace, Romagnoli, Cubito e il libero Romiti.

RACCONTO PARTITA. Nel primo set le due squadre si danno battaglia, si studiano e procedono in pareggio, fino al 13-13 quando gli ospiti mettono il piede sull’acceleratore, fino alla chiusura della frazione di gioco (18-25). La scia di punti della Videx va avanti anche nel secondo set in cui il dominio è assoluto (12-

25). Nella terza frazione di gioco Sistemia LCT Saturnia Aci Castello si rifà sotto, comincia a rodare il gioco e riesce a portarsi anche in vantaggio (13-12), ma è qui che gli ospiti ritrovano lucidità e cominciano a spingere di nuovo. Nonostante i tentativi di rimanere in scia, niente da fare e la partita è degli ospiti (19-25).

Per coach Puleo: “Bisogna guardare al di la del risultato, la nostra è una squadra giovane che deve lavorare ancora tanto per giocare in questa categoria, ma ho visto diversi elementi che sicuramente nel corso dell’anno ci daranno delle soddisfazioni. Ho cercato di fare dei cambi, sostituzioni che hanno permesso un pò a tutti di esordire e avere l’idea di cosa voglia dire calcare i parquet della Serie A e conoscere il livello di questa categoria”.

TABELLINO SISTEMIA LCT SATURNIA ACI CASTELLO - VIDEX GROTTAZZOLINA 0 - 3

Sistemia LCT Aci Castello: Zito (L1), Reina 7, Pugliatti 1, Vitale, Saraceno 2, Fasanaro 3, Pricoco 1, Arezzo 4, Chiesa M., Di Franco ne, Dahl 7, Sciuto ne, Chiesa A. 7. All. Puleo;

Videx Grottazzolina: Perini, Romagnoli 8, Cubito 5, Vecchi 17, Calarco 9, Pison ne, Reyes ne, Di Bonaventura ne, Starace 15, Gaspari ne, Marchiani 1, Romiti (L1).

All. Ortenzi;

ARBITRI: Scarfò, De Sensi.