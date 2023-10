Scherma, importante esperienza internazionale per Sofia Torrisi

Weekend di gare per la Methodos Scherma. Il club di Sant’Agata Li Battiati è stato impegnato su più fronti. A San Cataldo si è disputato il Gran Premio Giovanissimi (Under 14). In pedana Sofia Musumeci e Vittoria Carbone della categoria Allieve; Nina Kacar, Livia Isola, Arianna Grasso e Matilde Seminara della categoria Ragazze. Sul podio è salita Matilde Seminara (terzo posto); si sono, invece, piazzate rispettivamente quinta e sesta Sofia Musumeci e Nina Kacar. Per le spadiste etnee ancora un rendimento altalenante e difficoltà a mettere in pratica quanto fatto in allenamento anche se tutte ci hanno messo grande impegno. Per la Methodos hanno tirato anche gli Allievi, Nicolò Coniglione (uscito alla prima diretta) e Germano Bonvegna (uscito alla seconda diretta).

A Budapest, invece, ha gareggiato Sofia Torrisi, che ha tirato in una gara internazionale. La schermidrice catanese è uscita per i 32 in una kermesse con 200 iscritti. Per lei un’esperienza importante. Sofia Torrisi è stata battuta per i 32 con il risultato di 15-12. “Sofia poteva anche farcela - afferma il maestro della Methodos Scherma, Gianni Sperlinga -. L’orientamento è quello di disputare qualche gara all’estero. Sofia era da sola a Budapest perché noi non potevamo seguirla anzi a maggior ragione si prende le sue responsabilità. Questo è fondamentale per crescere

anche perché lei è in lizza per i Cadetti”.