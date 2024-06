Scherma, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio portacolori catanesi alle Olimpiadi di Parigi 

La scherma italiana parlerà anche catanese alle Olimpiadi di Parigi 2024. Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio saranno protagoniste della spedizione azzurra della spada nella manifestazione a cinque cerchi, in programma dal 27 luglio al 4 agosto. La loro partecipazione, ufficializzata alcuni giorni fa, non era in discussione, in virtù dei successi conquistati nell'ultima Coppa del Mondo.

Saranno in gara sia nell'individuale che nel torneo a squadre, nel quale verranno affiancate da Giulia Rizzi e Mara Navarria, e cominceranno a competere già il 27 luglio. Le due fuoriclasse etnee avranno il compito di portare in alto i colori siciliani nella scherma, essendo le sole rappresentanti dell'Isola tra i convocati dell'Italia. L'obiettivo di entrambe e salire nuovamente sul podio olimpico; Fiamingo ha messo al collo l’argento a Rio de Janeiro 2016, mentre a Tokio 2020 ha centrato il bronzo a squadre, assieme proprio a Santuccio. Le premesse sono favorevoli per rivivere esaltanti emozioni.