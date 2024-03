Scherma, Maria Roberta Casale e Lorenzo Arcidiacono convocati per i Mondiali di Riyadh

I talentuosi spadisti del Cus Catania Maria Roberta Casale e Lorenzo Arcidiacono sono stati convocati per i Mondiali Cadetti e Giovani, in programma in Arabia Saudita dal 12 al 20 aprile. La chiamata in nazionale per la giovane cusina (classe 2008) è arrivata a distanza di pochi giorni dall’aver conquistato la medaglia d’argento nella 2° prova nazionale di qualificazione Cadetti e Giovani, che si è svolta a Catania. Medaglia che ha consentito a Casale di staccare il prezioso "pass" per i Campionati Italiani Under 17 e 20 (Genova dal 24-26 maggio). Questa convocazione azzurra si aggiunge alla precedente, che l’ha vista gareggiare all’Europeo di Napoli (22/29 febbraio scorsi). L’atleta etnea salirà in pedana a Riyadh il 16 aprile.

Per Arcidiacono, pure lui nato nel 2008 e al secondo anno tra i Cadetti, si tratterà, invece, della prima uscita agonistica con il Portogallo, avendo la doppia nazionalità italo/portoghese. Un’emozione al quadrato la sua, visto che incrocerà il 16 aprile le lame con i colori verde/rosso della sua seconda patria cuciti sulla divisa, insieme a quelli rossoazzurro del pacth del Cus Catania, il suo club di appartenenza.