A 47 anni si è spento l'ex dirigente del Calcio Catania Fabrizio Ferrigno

Si è spento a 47 anni, dopo aver combattuto contro un brutto male, Fabrizio Ferrigno. E' stato dirigente del Calcio Catania e la società, in una nota, ha espresso il suo cordoglio: "La prematura scomparsa di Fabrizio Ferrigno, che ha affrontato la malattia con esemplare coraggio, desta in noi profondo cordoglio. Nel corso della sua esperienza dirigenziale nell’area tecnica del Calcio Catania, in un contesto di estrema difficoltà, fu apprezzato per i valori professionali e umani. Non dimenticheremo la sua determinazione, il suo sorriso, il suo rispetto, la sua competenza, il suo amore per il calcio. Il Calcio Catania porge sincere condoglianze alla famiglia Ferrigno".

Ferrigno era stato prima calciatore - vestendo anche le maglie di Napoli, Acireale, Pisa e Catanzaro - e poi un apprezzato dirigente nelle piazze di Messina, Catania e Pagani dove vinse il premo come migliore ds della Lega Pro nel 2016.