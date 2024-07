Il Catania Beach Soccer batte di misura il Catania Fc nella tappa di Cirò Marina  

Il Catania Beach Soccer ha vinto di misura (3-2) il match contro il Catania Fc della tappa di Cirò Marina, valido per la 5^ giornata del campionato di serie A. En plein di successi per il roster di Fabricio Santos, che è in testa alla classifica. Il primo sussulto della partita è di marca Catania Fc: botta di Eudin, la respinta di Rafael Padilha viene calamitata dall’implacabile Bruno Xavier, che porta avanti i suoi dopo due giri di lancette. Il pareggio si concretizza sul finire del parziale grazie all’assolo di Bè Martins, che parte da destra, si accentra, va col mancino e infila Gian Pietro.

Al 7′ del secondo tempo, Catarino si rivela assistman involontario per Ponzetti, che firma il sorpasso. Vantaggio che si amplia a 11 secondi dal termine del periodo, quando Josep Jr approfitta dell’errato disimpegno del portiere e con un delizioso pallonetto sigla la rete del 3-1. La traversa nega poi il poker a Caique. La spettacolare punizione di Bruno Xavier riporta in scia nel punteggio il Catania Fc, che sfiora il pareggio con Del Duca, sul cui tiro Padilha si supera. E’ questa l’ultima grande emozione della sfida.

Domusbet.tv Catania Beach Soccer – Catania FC 3-2 (1-1, 2-0, 0-1)

Marcatori: 2’pt Bruno Xavier, 11’pt Bè Martins, 7’st Ponzetti, 12’st Josep JR, 3’tt Bruno Xavier.

Domusbet.tv Catania BS: Rafael Padilha, Farinha, Bè Martins, Caique, Fred (K), Barbagallo, Campagna, Catarino, Josep Jr, De Nisi, Percia Montani, Ponzetti. All. Fabricio Santos.

Catania FC: Gean Pietro, Del Duca, Eudin, Bruno Xavier, Palazzolo, Randis, Di Benedetto, Miola, Giuffrida, Caltabiano, Castrianni. All. Angelo D’Amico.