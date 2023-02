Ginnastica artistica, a Firenze l'esordio stagionale della Ionica Gym Catania

Il debutto stagionale, nella Serie A1 di ginnastica artistica femminile, per la Ionica Gym Catania è programmato per oggi. Per il secondo anno consecutivo il team allenato da Angela Marchese e Mario Lupo sarà ai nastri di partenza del massimo campionato nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia. Le atlete catanesi sono già a Firenze. Entusiasmo e grande concentrazione. La Ionica Gym punta a disputare una stagione importante e lotterà per mantenere la Serie A1.

A Firenze la prima tappa del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di ginnastica artistica maschile e femminile, organizzato dal club “Il Poggetto” del presidente Mauro Selvi con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia. Al “Mandela Forum” in scena 72 squadre provenienti da tutta Italia e circa 600 ginnasti e ginnaste.

Cercheranno di difendere il titolo tricolore i campioni in carica della Pro Patria Bustese nel maschile e le scudettate della Brixia Brescia nel femminile. Il programma si è aperto oggi con la Serie B. Domani riflettori accesi sulla Serie A2 a partire dalle ore 9; alle 14,30 sarà protagonista la Serie A1 con le ginnaste della Ionica Gym.

Questo l’organico della Ionica Gym Catania del presidente Vincenzo Marchese: Caterina Vitale (capitano), Giulia Cavallaro, Lucia Dobrocka (ginnasta slovacca in prestito), Aurora Speciale, Azzurra Nicosia, Asia Affinita e Nicole Lattuga.