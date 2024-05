Pallanuoto serie B, la Muri Antichi batte Pescara in gara-3 e vola in finale playoff 

La Muri Antichi ha battuto il Pescara (11-8) in gara-3 della semifinale playoff del campionato di serie B di pallanuoto maschile. In finale, la squadra etnea, che ha fatto valere il fattore campo, affronterà il Cn Salerno, avversaria già sfidata nello stesso girone e vittoriosa contro Villa York al termine di due partite equilibrate. I padroni sbloccano subito il punteggio con il gol di Riolo. Russo impatta, ma si scalda il mancino di Muscuso per il nuovo vantaggio dei locali. Cunko e Forzese, entrambi con l’uomo in più, realizzano. Ancora batti e ribatti e centro pescarese, ma Reina di giustezza la piazza. Nel finale, Russo direttamente su rigore chiude il parziale d'apertura sul 4-4. Il secondo, che risulterà quello decisivo ai fini del risultato, vede la Muri Antichi partire bene con la solita bomba di Riolo. Forzese segna il 6-4 e Muscuso, direttamente su penalty, guadagnato da Lanto, prova a far scappare i suoi sul +3. De Vincentis ricuce, ma Trimarchi realizza il momentaneo 8-5.

Nel terzo quarto, apre le danze Micheletti, la tensione è sempre più palabile in vasca. Vittoria chiude in un paio di occasioni e la difesa funziona nelle palle decisive. Trimarchi, servito da Vittoria, imbuca, ma ancora il successivo -2 tiene vive le speranze abruzzesi. Non è finita perché Foti firma in contropiede il 10-7. Nell'ultimo tempo, i ragazzi allenati da Aurelio Scebba riescono a tenere a bada le offensive ospiti. Micheletti prova a non cedere, ma, a poco più di 3’ dal termine, Muscuso fa calare il sipario sul match. “Abbiamo meritato la qualificazione – dichiara il presidente dei catanesi Luigi Spinnicchia –, avendo vinto due partite in controllo e pareggiato a Pescara. Con la posta in palio così alta in certi momenti gli aspetti tecnici e tattici lasciano il tempo che trovano ed è il cuore a fare la differenza. Quando giochiamo di squadra dimostriamo di essere di un altro livello".



Muri Antichi-Pescara 11-8

Muri Antichi: Nicolosi, Marano, Trimarchi 2, Foti 1, Riolo 2, Lanto, Forzese 2, Reina 1, Cassone, Belfiore, Muscuso 3, Basile, Vittoria, Emmi. All. Scebba.

Pescara: Prosperi, De Vincentis 1, Fredducci 1, De Luca, Cunko 1, Castagna D:, Giordano 1, Russo 2, Micheletti 2, Bartocci, Cerasoli, D’Incecco, Brandoni. All. Malara.

Arbitri: Rotondano e Guarracino.

Parziali: 4-4, 4-1, 2-2, 1-1.