Volley, serie B2 femminile: Volley Valley Funivia dell'Etna firma il tris nel derby

Arriva nel derby con la Teams Volley la terza vittoria consecutiva. Volley Valley Funivia dell'Etna consolida ulteriormente quel percorso di crescita intrapreso nell’ultimo mese. Sofia Carpinato e compagne si regalano una delle affermazioni più belle ed emozionanti di questa stagione così difficile contro un avversario che ha avuto la capacità di non cedere di schianto dopo i primi due set persi, cedendo solo al tie break decisivo (Margherita Chiavaro scatena con 25 punti). È la vittoria del gruppo, di una squadra che fatica ormai da sei mesi.

PARTITA. L’atteggiamento della Volley Valley è quello giusto sin dalla prima battuta. Il ritmo è alto. In difesa la squadra gioca bene. In battuta è insidiosa. Il primo set prende ben presto la direzione ospite. Dopo l’equilibrio iniziale, alla distanza, Claudia Di Lorenzo (18 punti) gioca la partita importante (nel primo è incisiva in battuta), come tutta la squadra che gira a mille. Nella Teams Elena Nociforo gira a mille. La Volley Valley prende il largo e chiude i conti 25-18 (chiude con un pallonetto Vitanza). Nel secondo parziale le ragazze di Piero Maccarone hanno la partita in pugno, ma sul 20-12 si riporta sotto la Teams che - grazie all’apporto di Simoncini in battuta e di Chiavaro micidiale in prima e dai nove metri – piazza un break di 8-1. Partita riaperta? No, perché la Volley Valley con Carpinato (24-21, difende e parte il primo tempo) e il libero Giulia De Luca che firma il punto decisivo del set. Nel terzo set la reazione della Teams trova l’interprete principale in Chiavaro che dà la scossa a tutta la squadra (Monti in regia al posto di Simoncini) e vince il set. Spettacolare quarto parziale che regala emozioni a non finire e un botta e risposta da copertina. Dal 20 pari le due squadre non si risparmiano. Le centrali sono protagoniste: Cianci (grande protagonista tra quarto e quinto), in primo tempo, firma il 22-21. Oliva suggella l’immediata parità.

La Teams Volley si guadagna sei opportunità per rinviare la contesa quinto, sull’ultima dopo due difese di Nociforo, è Chiavaro a chiudere i conti. Senza storia il quinto set. Sul piano dell’intensità la Volley Valley non molla la presa. Partita combattuta sino al 6-5. Poi la squadra di Maccarone esce alla distanza. Gli ultimi tre portano la firma di Claudia Di Lorenzo (un attacco vincente e due ace).

TABELLINO

Teams: Simoncini 2, Monti 4, Chiavaro 25, Oliva 8, Sposato 8, Marcello 3, Nociforo 13, Aliffi 5, Silvestre 2, Emmi, Foti (libero), Baglio, ne: Altavilla e

Mastroeni. All. Baldi.

Volley Valley Funivia dell’Etna: Di Lorenzo 18, Bonfiglio 3, Vitanza 11, Carpinato 11, Ferlito 2, Cianci 12, Franzò 14, De Luca (L) 1, Mania, Mangiafico, ne: Cannavò, Bonanno, Nicolosi e Fichera. All. Fichera.

Set: 18-25, 21-25, 25-18, 30-28, 6-15