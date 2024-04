Acireale, il ds Agatino Chiavaro: “Ci siamo riscattati, buona gara”

La vittoria per 3 a 0 dell'Acireale contro il Locri, maturata nel finale, ha rigenerato l'ambiente granata, come traspare dalle parole del direttore sportivo Agatino Chiavaro, che ha parlato in conferenza stampa: “Ci siamo riscattati dopo domenica scorsa, è stata una bella giornata. Alla fine abbiamo vinto per tre a zero, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo fatto una buona partita.

Prossimo anno? Abbiamo ancora un match da completare, almeno uno. L’obiettivo è quello di finire bene e cercare di fare il massimo, poi dopo vedremo. Sono contento dell’annata che è stata, non era facile dopo tutto ciò che abbiamo passato. Credo siano state gettate delle fondamentali basi per il futuro. Siamo soddisfatti, ma adesso non dobbiamo mollare”. Infine, il ds spiega perché sceglie di non esprimersi sul voto al campionato disputato: “Preferisco darlo dopo l’ultima gara, che può essere importante. Senza dubbio penso sia stato abbastanza positivo, ma adesso pensiamo a concluderlo nel miglior modo possibile”.