Si svolgerà a Rosolini la XIX edizione di "Evolution Fight"

L'evento di Boxe Thai e Kickboxing, ideato da Fight1, è in programma il prossimo 30 luglio a Rosolini.

Ancora una volta FIGHT1, il primo circuito italiano di sport da combattimento, propone una prestigiosa location per una nuova sfida mondiale.

Sarà infatti la storica piazza Garibaldi, a Rosolini (SR) in Sicilia, l'anfiteatro dove si svolgerà la XIX edizione di "Evolution Fight" durante il quale si disputeranno i prossimi combattimenti internazionali di Boxe Thai e Kickboxing. In totale 11 match, di cui un titolo mondiale ed un secondo a livello europeo.

Di scena il carrarino Enrico ''The Fog'' Carrara campione del mondo in carica n. 1 mondiale per la promotion americana "Lion Fight". Affronterà per il titolo mondiale ISKA cat- 75 kg di Boxe Thai lo sfidante spagnolo Eddy Ruiz, detto ''La Sombra'' (letteralmente "l'ombra)" per la sua capacità di schivare i colpi e rientrare.

Carrara ha al suo attivo 85 vittorie, 6 sconfitte e 34 K.O. Attualmente a livello mondiale è l'uomo da battere, ma Ruiz, che arriva dal circuito internazionale Enfusion, è cliente difficile da gestire per la potenza dei colpi e la difficoltà ad inquadrarlo.

La main card comprende dalle ore 20.30 il titolo Europeo IMTF di muay thai tra l'italiano Lorenzo Di Vara (The King Fight Club) e il campione francese Dean Bensedira (Royal Team)



ENRICO CARRARA: ''QUESTO È IL MIO MOMENTO''

"Il titolo mondiale ISKA di Muay Thai contro un avversario così importante è per me un sogno!

Ricordo ancora il titolo mondiale ISKA disputato da Mustapha Haida nel lontano 2013 credo, io avevo combattuto pochi match prima e guardavo da bordo ring quella cintura chiedendomi se un giorno avrei potuto cantare l'inno italiano che siglava quasi come una cornice la competizione per ottenerla.

Disputare questo titolo nella mia seconda casa, ovvero Rosolini, in Evolution Fight dove ho già vinto 2 titoli mondiali non fa altro che motivarmi ancora di più.

C'è una voce che risuona in me dicendomi di crederci, il mio momento è adesso, proprio qui nel presente."

Le parole di Lorenzo Di Vara

“E’ stato un anno pazzesco il 2022: tante novità nel mio percorso sportivo di quella che, sino ad ora, posso considerare la più bella stagione sportiva della mia carriera. Ho avuto l’onore di calcare il ring con una leggenda della muay thai come Sudsakorn Sor Klinmee, con un verdetto di parità dal sapore di vittoria. Mi sono misurato poi ai più alti livelli nazionali, ottenendo una vittoria contro uno degli atleti secondo me più forte nei 72,5kg, Jacopo Tarantino. A maggio, poi, ho battuto Jamal Wahib, attuale campione mondiale ISKA.Sono contento e super entusiasta di aver ricevuto la chiamata per questo titolo: non potrei desiderare di meglio! E ringrazio chi mi ha seguito in questo percorso."

IL RITORNO DI ROBERTO OLIVA.

Roberto ''The Butcher'' Oliva del Raini Clan Roma torna sul ring dopo la difficile prova di Superfights Roma dove inciampava in un gancio destro, che non lo metteva K.O, ma gli toglieva la vittoria contro il campione spagnolo Vincent Garcia.

La sconfitta gli toglie dal suo score records l'imbattibilità ma non la futura chance mondiale ISKA cat -63 kg qualora la prestazione ad Evolution Fight fosse vincente.

Di fronte a lui un atleta conosciutissimo e molto spettacolare, già visto a Roma a Superfights ad aprile, Domenico Lomurno campione mondiale WKU nella categoria superiore a quella di Oliva.

Il match tra i due è stabilito in catchweight a 64 kg e al vincitore andrà la chance mondiale da disputare a novembre al prossimo Superfights.

Match ad alto tasso di adrenalina essendo in pratica una semifinale mondiale.



La main card comprende dalle ore 20.30 il titolo Europeo IMTF di muay thai tra l'italiano Lorenzo Di Vara (The King Fight Club) e il campione francese Dean Bensedira (Royal Team), oltre ad altri match internazionali, con i migliori fighter maltesi, francesi, benelux contro l'élite dei campioni di FIGHT1 tra i quali:



· Luca Guerrieri (Trinacria Team Muay Thai);

· Salvatore Blandizzi (Trinacria Team Muay Thai);

· Osama Latif (Trinacria Team Muay Thai);

· Nicolas Novati (The King Fight Club).

Il supporto degli sponsor



L'evento di Rosolini è sponsorizzato da Distretti Ecologici, partner dei migliori eventi sportivi di Fight1 e da Leone Sport, brand storico del settore del fighting italiano, inizierà alle ore 19.00 con la lead card, per poi proseguire alle 20.30 con la main card.



Significativa la presenza di importanti partner del territorio, quali Floridia (azienda leader in Sicilia per i gruppi elettrogeni con sede proprio a Rosolini, Pozzallo, oltre che a livello internazionale in Africa) e la ditta Pietro Gallongo (prefabbricati in cemento), da sempre legati entrambi alla organizzazione del progetto Evolution Fight.

A questi si aggiungono G Power (una delle più grandi aziende di energia fotovoltaica in Italia), e i brand Tornado Evolution (distributore esclusivo di Termochef), Castiglia (settore costruzioni), Avis (rent-a-car) e Brafa & Ruggeri (mobili e arredamenti, con sede sempre a Rosolini).







EVOLUTION FIGHT - 30 LUGLIO - ROSOLINI (SR)

Lead Card



Fight Code Rules classe C 64 kg 3 x 2 minuti

Leanne Magro (Team Noel Malta) Vs Elisa Ianello (Dragon Gym)



Fight Code Ruels classe A - 80 kg 3 x 3 minuti

Diallo Oumar (Team Empire Fight Francia) vs Salvo Bua (Academy Kickboxing Club)



K1 57 kg 3 x 3 minuti

Justin Pace (Malta Team Noel) Vs Osama Latif (Trinacria Team Muay Thai)





Main Card a partire dalle ore 20.30



Fight Code Rules classe A 50 kg 3 x 3 minuti ( K1 )

Emilie Machut (Team Lamouret Francia) vs Beatrice Insolia (Leonida's Academy)



Fight Code 68 kg 3 x 3 minuti

Jesred Piscopo (Team Noel Malta) vs Nicolas Novati (The King Fight Club)



Muay Thai 57 kg 3 x 3 minuti

David Siboni (F) vs Giuseppe Gennuso (Trinacria Team Muay Thai)



Muay Thai 58 kg 3 x3 minuti

Emanuel Pemaj (Team Lussemburgo) Vs Luca Guerrieri (Trinacria Team Muay Thai)



Muay Thai 73 kg 3 x 3 minuti

Ferdinand Pjetri (Team Lussemburgo ) vs Salvatore Blandizzi (Trinacria Team Muay Thai)



Semifinale mondiale Fight Code Rules 64 kg 3 X 3 minuti

Roberto Oliva (Raini Clan) vs Domenico Lomurno (Team Ciffarelli)



Titolo Europeo IMTF di Muay Thai cat -70 kg 5 x 3 minuti

Dean Bensedira (Royal Team Francia) vs Lorenzo Di Vara (The King Fight Club)



Titolo Mondiale ISKA di Muay Thai cat -75 kg 5 x 3 minuti

Eddy Ruiz (ESP) Vs Enrico Carrara (Kurosaki Dojo)