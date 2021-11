Sicilia sul podio più alto alle finali nazionali Pgs del settore equestre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Dal 19 al 21 novembre 2021, presso le Scuderie San Giorgio di Verolanuova, in provincia di Brescia, si è svolto il Campionato Nazionale del settore equestre delle Polisportive Giovanili Salesiane. Alla manifestazione hanno preso parte 240 cavalli e 330 partenti, provenienti dai vari comitati regionali. Gli atleti, accompagnati dai propri istruttori, hanno gareggiato nelle categorie dressage e salto ad ostacoli. Una tre giorni all’insegna dello sport e del divertimento, con cavalieri provenienti da tutto il Paese, che ha coinvolto da più piccoli (categoria 40) ai più grandi (categoria 60-80). L’evento ha scritto una bella pagina per lo sport equestre, vissuta nello spirito di condivisione ed aggregazione secondo lo stile educativo delle PGS, e con la supervisione di ENGEA partner tecnico. L’evento è stata un’immensa soddisfazione per la Sicilia, infatti, l’atleta Alessia Bosch, del Centro Ippico Sikelia di Calatabiano, si è affermata con un primo posto nelle categorie 60 e 80 di salto ostacoli. L’atleta Giulio Nucifora si piazza al quarto posto assoluto nella categoria 60, entrambi guidati dall’istruttore Jonatan Pappalardo e dal responsabile Antonino Zuccarello. “I centri ippici siciliani - afferma Antonino Zuccarello - che hanno preso parte alla competizione sono: Torre Dell’Aquila di Mascali, Antares Ranch di Barcellona Pozzo di Gotto e Sikelia di Calatabiano, che hanno avuto accesso alla finale nazionale dopo essersi distinti nella fase regionale. Per noi del settore equestre delle PGS Sicilia l'obiettivo è quello di promuovere, sviluppare e far crescere il mondo ludico sportivo dilettantistico equestre. Rendere l’attività sportiva alla portata di tutte le famiglie e far scoprire i benefici che l’equitazione riesce a dare”.