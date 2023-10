"Sotto il Vulcano Trail", meno di un mese al via della gara

Meno di un mese a "Sotto il Vulcano Trail", la manifestazione di trail running in programma domenica 5 novembre a Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina. Si tratta della nona tappa del campionato siciliano denominato Trail Sicilia Challenge (circuito di competizioni off road), valida per la classifica finale del campionato regionale CSI. La gara agonistica prevede una distanza di 25 chilometri (certificata ITRA), per circa 1200 metri di dislivello positivo, ed è affiancata dalla competizione short di 11 chilometri per 569 metri di dislivello positivo, riservata agli amanti delle escursioni e a chi intende avvicinarsi al mondo outdoor senza esagerare con i chilometri. La competizione principe partirà alle 9.30 da Francavilla di Sicilia, comune situato nel centro della Valle dell’Alcantara, a nord dell’Etna, sulla sponda sinistra del fiume Alcantara. La 11 km scatterà alle 10.30, all'interno delle Gole dell'Alcantara, nel bel mezzo di un canyon naturale con pareti alte fino a 25 metri, scavato nel corso di migliaia di anni dall'acqua, che ha progressivamente portato alla luce il corpo lavico, con incredibili fessurazioni verticali.

Il percorso è altamente scenografico: da Francavilla di Sicilia si corre in direzione di Castiglione di Sicilia, antico paese situato in posizione panoramica su una collina nel versante nord dell’Etna, e facente parte del circuito dei borghi più belli d’Italia. Quindi si procede lungo una strada collinare in territorio Linguaglossa, con vista mozzafiato sul vulcano. Poi il suggestivo passaggio all’interno delle Gole dell’Alcantara, con i piedi che calpestano l’acqua e tra mille schizzi scivolano via veloci verso il terreno asciutto. E infine la scalata verso il borgo di Motta Camastra, tra vigneti, uliveti e i ruderi dell’antico castello, e il taglio del traguardo a Francavilla, punto di partenza. La prova short avrà inizio dalle Gole dell'Alcantara e seguirà l'ultimo tratto della competizione lunga. È possibile iscriversi entro il 2 novembre; il sito web dedicato è trailsiciliachallenge.it.