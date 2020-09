Sport equestri, la tenuta di Ambelia raddoppia gli appuntamenti

Doppio appuntamento nella storica tenuta di Ambelia, in provincia di Catania, per gli amanti degli sport e manifestazioni equestri. Quest’anno, l’impianto gestito dall’Istituto regionale per l’incremento ippico della Sicilia ospiterà due eventi nei primi due week end di ottobre.

Da venerdì 2 a domenica 4 si svolgerà il Master del Mediterraneo, gara federale di salto a ostacoli assegnata per la prima volta ad Ambelia. Una conferma dell’apprezzamento, da parte della Federazione nazionale, sia della struttura sportiva, sia delle capacità organizzative che hanno caratterizzato gli eventi già realizzati. Nella giornata conclusiva del Master del Mediterraneo, si svolgerà il Gran premio “Coppa degli Assi”, salto a ostacoli categoria 150. Dal 9 all’11 ottobre, invece, si terrà la seconda edizione della Fiera Mediterranea del Cavallo (rinviata a maggio per la pandemia), in partnership, da quest’anno, con Fiera Cavalli di Verona. Una manifestazione che ha visto nella sua prima edizione, la partecipazione di oltre trentamila persone. L’evento sarà caratterizzato da esposizioni di razze equine autoctone e non, asini, stand tematici e manifestazioni sportive.

Si è tenuto ieri un sopralluogo del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, accompagnato dall'assessore allo Sport Manlio Messina.