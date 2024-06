Lo sport è il motore del rilancio di una intera città

In un contesto di esasperata commiserazione e di, purtroppo, reale constatazione delle problematiche che affliggono Catania e provincia sotto ogni punto di vista, è straordinario il messaggio lanciato dalle società sportive che insistono sul territorio e che raccolgono esaltanti risultati, mettendo spesso in vetrina anche talenti locali. Vere e proprie eccellenze che rendono la città alle falde dell'Etna una delle più vincenti in assoluto a livello nazionale. Merito di atleti importanti e club organizzati e - è il caso di dirlo - virtuosi, capaci di creare programmi pluriennali, puntando sui giovani e conquistando contestualmente anche risultati prestigiosi ai massimi livelli. Non solo calcio, tanti sono infatti gli sport praticati.

L'ultimo esempio è quello della Meta Catania. La squadra di calcio a 5 del patron Enrico Musumeci dopo tanti anni di buon livello nella massima serie di futsal (con una finale scudetto persa qualche anno fa) è riuscita a portare il titolo a Catania superando nella Finalissima il Napoli. Questo successo si accompagna ai consueti trionfi dell'Ekipe Orizzonte, che anche quest'anno ha battuto la storica rivale: il Plebiscito Padova. Cambia la disciplina, dal calcio a 5 alla pallanuoto, ma non cambia la mentalità vincente e soprattutto non muta l'impegno di chi lavora quotidianamente affinché sia possibile confermarsi su standard qualitativamente alti. Stesso spartito anche quando si parla di canoa polo e della Polisportiva Canottieri Catania o dei beachers del Catania Beach Soccer del presidente Giuseppe Bosco. La Saturnia Volley ha disputato un campionato di Superlega nella pallavolo maschile, pur retrocedendo, ma giocando tra i grandi ha messo in vetrina la città e dato valore al proprio progetto.

In questo caso ad essere citate sono alcune delle realtà che sono riuscite a fare meglio (molte altre meriterebbero menzione, la lista diventerebbe lunghissima), altrettanto bene lavorano anche altre società sportive che magari non vincono ma riescono a fare uno straordinario operato dal punto di vista sportivo e sociale, soprattutto. Basti pensare alla encomiabile passione dei Briganti a Librino, nel rugby, ma è soltanto uno degli esempi possibili. Negli sport individuali la musica non cambia, anche in questo campo Catania sa distinguersi.

Questi successi fanno da megafono alla Catania laboriosa e che crede nel proprio potenziale. Una bella pagina cittadina che merita di essere celebrata. Importanti gli investimenti, anche economici, di chi ha avviato questi progetti sportivi e oggi ne raccoglie i frutti. Lo sport accompagna il rilancio di Catania? Non è utopia, in tanti lo hanno sempre sostenuto con forza.