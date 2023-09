SportCity Day 2023 il 17 settembre a Catania: tra sport e valorizzazione della città

Nella sede di Sport e Salute a Catania si è tenuta stamattina la conferenza stampa di presentazione dello SportCity Day che si svolgerà domenica 17 settembre. La terza edizione, che quest'anno vedrà ben 140 città impegnate contemporaneamente su tutto il territorio nazionale tra le quali 21 siciliane, avrà ancora Catania tra le protagoniste (terzo anno consecutivo), come ha ricordato il referente regionale della Fondazione SportCity Giuseppe Leanza, organizzatore insieme a NovaSport della "tappa" catanese, presentando il variegato programma che animerà la città. Dal Parco Agos di Vulcania con le attività di Rugby, Green Volley, Basket, i percorsi motori di Atletica per i più piccoli e una passeggiata ecologica che si effettuerà nella zona del parco a cura dei volontari dell'associazione Plastic free al Villaggio Le Capannine della Plaia, palestra naturale sul mare: qui si potrà fare Surf, Sup o giocare a Tamburelli, Beach Volley e Beach tennis nell'arco della giornata e approfittare anche per un bel tuffo, vista la stagione ancora pienamente estiva, il tutto all'insegna dell'area aperta e della natura.

Il Comune di Catania e l'Ars con il loro patrocinio hanno voluto suggellare l'importanza della manifestazione che ha l'obiettivo di sensibilizzare proprio gli enti territoriali a rendere più fruibili gli spazi aperti, i parchi urbani e le aree attrezzate accessibili alla cittadinanza per potere esercitare l'attività motoria, toccasana per la salute fisica e mentale ma anche incidere in modo pregnante sul risparmio della spesa sanitaria nazionale. Presente alla conferenza il segretario regionale di Sport e Salute Germana Vinci, che ha ricordato come Sport e Salute sia tra i partner primari della Fondazione SportCity e che la promozione della pratica sportiva è proprio la mission dell'ente. Il vice presidente vicario del Coni siciliano Enzo Falzone ha portato i saluti del presidente regionale Sergio D'Antoni e ha sottolineato l'importanza del ruolo che ha il Coni per la crescita delle nuove generazioni di sportivi grazie alle tante iniziative messe in campo in Sicilia. Domenico Repetto, responsabile della comunicazione istituzionale del Ministero dell'Ambiente, anch'esso partner della Fondazione, ha spiegato quanto l'ambiente e lo sport siano collegati, proprio questo argomento sarà approfondito in una conferenza che si terrà all'Istituto Onnicomprensivo Pestalozzi dedicato agli studenti dal titolo "Sport e Ambiente: Sportcity e l'educazione ambientale". Erano inoltre presenti i rappresentanti delle Associazioni che hanno aderito all'evento e lo hanno reso possibile. Angelo Musmeci presidente provinciale Asi Catania ha presentato "la Corsa del Ricordo", gara podistica agonistica aperta anche agli amatori e alle famiglie, che porterà i partecipanti a percorrere un tracciato che si snoderà tra le vie del centro storico cittadino prendendo il via alle ore 9:00 da Piazza Università.

A Villa Fazio si concluderà l'intensa giornata dello SportCity Day con una festa tra musica e sport per darsi appuntamento al prossimo anno con la quarta edizione.