Sta per alzarsi il sipario sugli Anoc World Beach Games della Playa

Verranno presentate venerdì 26 agosto (ore 10.00), presso il Catania International Airport Hotel, le qualificazioni europee degli ANOC World Beach Games che avranno luogo, dal 29 agosto al 4 settembre, alla See Sicily Arena Beach Stadium, situata presso la spiaggia libera n.1 della Playa di Catania. Per il Catania Beach Soccer, nelle vesti di comitato organizzatore dell’evento, è motivo di grande vanto ed orgoglio ritrovare il circus del Beach Soccer che si prenderà la scena all’interno di uno dei poli più importanti e attrattivi del Mediterraneo.

Ad intervenire in conferenza stampa le più importanti e autorevoli personalità fra le quali: Gabino Renales vicepresidente di BSWW (Beach Soccer World Wide), Ferdinando Arcopinto Capo Delegazione Nazionale Italiana Beach Soccer, accompagnato dal C.T. della Nazionale Italiana Emiliano Del Duca, oltre alle più importanti cariche istituzionali e politiche del mondo dello sport. Giunti alla loro seconda edizione, la prima disputata a Doha nel 2019, i World Beach Games sono una manifestazione polisportiva mondiale, organizzata dall’ANOC (Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali), con cadenza quadriennale, composta da sport da spiaggia, che non rientrano nel programma dei Giochi Olimpici. A contendersi la qualificazione per la competizione che si svolgerà a Bali, in Indonesia nell’agosto 2023, saranno le più importanti nazionali europee sia maschili che femminili.