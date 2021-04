Ipotesi SuperLega, Pippo Baudo: "Meglio Juve-Catania che Juve-Real"

"La legge del più forte: ci sarebbe pochissimo di spirito sportivo e tanto di supremazia nobiliare". Pippo Baudo, volto storico tv e noto tifoso juventino, boccia all'AdnKronos l'idea della Superlega europea di calcio, cui parteciperebbero sempre le stesse squadre titolate, per l'Italia i club di Juventus, Inter e Milan. "A me piace vedere giocare la Juve con tutte le squadre e per me è stato più appassionante vedere Juventus-Catania che Juventus-Real Madrid. E poi, in tal modo, sarebbero stati esclusi in passato da questa Superlega il Napoli di Maradona o la Roma di Totti... una vera fetenzia", sentenzia senza mezzi termini il Pippo nazionale.

Anche una "vecchia" conoscenza dello sport etneo ha detto la sua sulla SuperLega. Si tratta dell'ex ct del Calcio Catania Cristiano Lucarelli, adesso allenatore della Ternana, che ha pubblicato una immagine di un Livorno-Napoli d'annata con la presenza in campo di Maradona: "Partita del 1986 che fu giocata grazie al regolamento Coppa Italia di allora e non quella ridicola di oggi che manda in finale sempre le stesse squadre. Quel giorno fu un evento straordinario. Poi il lento declino. Negli ultimi anni tutte le partite della Coppa Italia si giocano in stadi desolatamente vuoti, anche prima del Covid-19, tranne la finale di Roma".

Secondo l'ex mister del Catania "avere sempre abbassato la testa davanti ai grandi club non ha aiutato né il calcio nostrano né quello europeo. A prescindere dall'esito o meno di questo schiaffo ai romantici del calcio, tifosi di ogni squadra - sottolinea Lucarelli -, dovranno essere ripristinati i termini di un calcio che appassioni i tifosi e che li riporti a riempire li stadi e non a riempire le tasche degli squali. Il calcio é stato, é e sarà sempre dei tifosi".