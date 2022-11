Il team Bordonaro-Briani campione d'Italia al Baja delle Marche

Il Baja delle Marche incorona Alfio Bordonaro e Roberto Briani Campioni d'Italia Cross Country su Suzuki Grand Vitara. È stata una prova di resistenza quella offerta dal driver catanese sulle nove prove speciali, in versione rallistica, affrontate sugli sterrati attorno a Cingoli per la prima edizione della gara organizzata da PRS Group. Si è conclusa con un secondo posto sul podio che ha garantito il titolo tricolore assoluto a Bordonaro, il primo della sua carriera, dopo un duello per lo scudetto durato appena tre prove speciali contro Alessandro e Marco Trivini Bellini. Il mantovano, leader di campionato prima di questo sesto ed ultimo appuntamento, si è infatti ritirato alla prima assistenza per i danni riportati al Mitsubishi Pajerto di Gruppo T2, a seguito di un capottamento sulla seconda prova. Una piazza d'onore che consegna al driver siciliano anche la doppia gioia della vittoria nel 23° Suzuki Challenge, poiché il migliore in gara tra le vetture giapponesi del trofeo, con la casa di Hamamatsu che si assicura anche quest'anno sia il titolo Piloti che il titolo Costruttori, già ottenuto al Baja Vermentino. Al centro della festa finale in Piazza Emanuele a Cingoli, i riflettori sono andati anche su Manuele Mengozzi e Mirko Palladini, vincitori del Baja delle Marche.