Tacopina a Catania, incontro a Torre del Grifo con la società etnea

Joe Tacopina ha varcato le soglie di Torre del Grifo in un incontro pomeridiano tenutosi in giornata e durato circa due ore. Presenti alcuni esponenti della Sigi. Dialogo tra le parti in attesa di capire se nei prossimi giorni possano o meno esserci eventuali sviluppi per un suo eventuale ingresso in società.

