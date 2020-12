Tacopina e il Catania sempre più vicini: la data del suo possibile arrivo

Tacopina e il Catania sempre più vicini. Siamo entrati nel mese cruciale, quello di dicembre, che potrebbe dare una sterzata decisiva alla trattativa in corso. Come riporta Catanista, ci sarebbero nuovi passi in avanti. L’entourage di Tacopina, infatti, avrebbe ricevuto la comunicazione verbale da parte della Sigi del raggiungimento dell’obiettivo previsto negli accordi riguardanti la ristrutturazione del debito.

Lo step successivo sarebbe quello della consegna della documentazione, un modo per ufficializzare le garanzie che la Sigi ha avuto dai creditori rispetto agli accordi presi. L’intenzione di Tacopina è di sbarcare a Catania nella settimana dal 14 al 18 dicembre, ma questo potrà avvenire soltanto se tutta la documentazione dovesse pervenire nei prossimi giorni.