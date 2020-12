Tacopina-Sigi: raggiunto accordo per la cessione del Catania

Tacopina e Sigi trovano l'accordo per la cessione del Calcio Catania. La nuova era a stelle e strisce si concretizzerà a partire dal mese di gennaio. Giorno 9 in particolare il momento chiave per ufficializzare e chiudere definitivamente il passaggio di consegne. L'annuncio dell'accordo trovato arriva con un post facebook dell'avvocato Giovanni Ferraù nella propria pagina facebook:

"Grazie al lavoro immenso compiuto dai professionisti delle parti, SIGI e il gruppo Tacopina hanno raggiunto l’accordo per la cessione del Calcio Catania

Le parti hanno fissato la data del 9 gennaio 2021 per l’esecuzione dell’accordo. La cessione definitiva avverrà subito dopo!"