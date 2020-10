Tacopina-Sigi, nuovo incontro: "Nessuna deadline. Vogliamo chiudere questo affare"

Nuovo incontro tra Tacopina-Sigi, il secondo della settimana.Teatro dell'interlocuzione questa volta è stato lo studio commercialistico Abbadessa-Santagati. Queste le parole rilasciate a Catanista da Joe Tacopina, presente all'incontro insieme all'avvocato Salvo Arena.

"Stiamo lavorando duramente. Lo facciamo ogni giorno, ogni minuto e anche stasera lavoreremo. Stiamo analizzando la situazione per capire come portare avanti questa operazione. Deadline? no, non c’è nessuna deadline. Ci sono diverse cose importanti e stiamo cercando di capire come andare avanti perchè vogliamo chiudere questo affare. Domani vi saprò dire di più"