La “Taekwondo Yon” di Catania in luce ai Regionali “Forme” di Palermo

Artisti marziali catanesi in luce e protagonisti ai recenti Regionali di Taekwondo “Forme”, che hanno trovato ospitalità al PalaOreto di Palermo. Gli atleti della società catanese della pratica marziale coreana dei calci volanti, la “Taekwondo Yon”, sul tatami dei Campionati regionali “Forme” di taekwondo organizzati dalla Fita, si sono distinti nelle categorie “Kids” e “Seniors”, inanellando una serie prestigiosa di podi.

A rappresentare i colori della città di Catania, nell'arte marziale coreana, sono stati gli atleti della Taekwondo yon, che si allenano all'interno dello Stadio “Massimino”. I “campioni” catanesi si sono distinti nelle categorie Kids e Seniors: tra i più piccoli trionfano Andrea Cantarella con un bronzo e Maurizio Di Faro che ottiene l’argento, “mancando purtroppo la medaglia d’oro - dichiara il maestro Valerio Bonanno -, per soli quattro centesimi nel punteggio totale”. Medaglia d’argento anche per l’atleta Alban Cardinale, “Senior 1 cinture nere”. Anche lui, come il compagno di squadra Di Faro, ha sfiorato l’oro, per soli 3 centesimi del punteggio.

Piovono medaglie di variopinti colori, targati Catania, ai Regionali di Palermo. Trionfano sul podio, infine, con le medaglie d'oro, gli atleti: Emanuele Franceschini, nelle “Cinture colorate”; Giusy Storniolo, “Senior 2 cinture colorate”; Silvestro Dell’Arte, “Senior 2 cinture colorate”; Marina Di Benedetto, “Senior 1 cinture colorate”; Mara Di Francesco, “Senior 2 cinture nere” e Valerio Bonanno, “Senior 2 cinture nere”. “In tutto 9 partecipanti, 9 medaglie conquistate - conclude il maestro Bonanno -. Un nuovo successo per la squadra etnea, che lascia il segno nel capoluogo siciliano”.