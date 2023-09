Tennis, parte la stagione delle ragazze del Cus Catania

Miriana Tona, Noemi La Cagnina, Giulia Paternò, Sofia Licitra, Giuditta Beltrami e la new entry Viola Santapaola sono pronte per iniziare la nuova stagione 2023-24 del campionato femminile di Serie A2.

L’esperienza maturata lo scorso anno dalle ragazze del Cus Catania Team non coglierà di sorpresa la squadra cusina che per il secondo anno consecutivo, compete contro alcune “corazzate”.

Domenica 1 ottobre, sul campo in terra rossa del Tc Cagliari, l’esordio del team del capitato Fabio Rizzo e del maestro Alessio Di Mauro, per la prima giornata di campionato. “Competere in un campionato di altissimo livello, per il secondo anno consecutivo, è un onore per il Cus Catania - ha detto Nino Platania, responsabile sezione tennis del Cus Catania -. Alle ragazze che la scorsa stagione avevano chiuso in positivo la loro prima esperienza in serie A2, auguro un grandissimo in bocca al lupo con la certezza che la grinta, coniugata alla crescita maturata quest’estate avendo partecipato a svariati tornei internazionali, saprà ripagare l’impegno che mettono durante gli allenamenti!”.

L’aver partecipato a molto tornei all’estero ha irrobustito lo spessore delle ragazze e fatto migliorare le personali prestazioni, salendo di quota nel ranking. Presupposti che fanno ben pensare nel raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Da ottenere in assoluta serenità.

“Il livello di quest’anno è davvero molto alto - ha ammesso il maestro Fabio Rizzo -. Il primo incontro sarà particolarmente importante per noi perché il Tc Cagliari è un’avversaria diretta nella zona playout. La terza e quarta giornata contro il Tc Genova e il Ct Bologna, saranno impegnative. Forse le più difficili. Le nostre giocatrici però, sono cresciute tanto. Contiamo di far bene e di dare del filo da torcere alle altre squadre”.

“Siamo pronti ad affrontare la competizione con il massimo dell’entusiasmo - ha dichiarato il maestro Alessio Di Mauro -. Le ragazze si sono allenate duramente e sono pronte. L’obiettivo principale rimane la salvezza ma al contempo alzare il livello tecnico per essere ancora più competitivi e iniziare a sognare in grande. Quest’anno si è unito un nuovo elemento che contribuirà a fare bene”.

Team, staff tecnico e dirigenziale Cus Catania Tennis

TEAM

Miriana Tona, Giulia Paternò, Noemi La Cagnina, Sofia Licitra, Giuditta Beltrami, Viola Santapaola

STAFF TECNICO

Fabio Rizzo, Alessio Di Mauro

PREPARATORE ATLETICO

Angelo Leonardi

STAFF DIRIGENZIALE

Nino Platania